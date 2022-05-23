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Бывшего министра образования Алтая оштрафовали за превышение полномочий

Бывшего министра образования Алтайского края оштрафовали за превышение полномочий

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшего министра образования Алтая Алексея Бондаренко за превышение должностных полномочий оштрафовали на 150 тысяч рублей, согласно приговору он еще два года не сможет занимать какие-либо должности на госслужбе. Об этом «Ленте.ру» в понедельник 23 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По данным ведомства, чиновник с марта по август 2019 года дал незаконное указание перечислить бюджетные средства на организацию спасательного поста своему подчиненному — директору учреждения дополнительного образования, центра туризма, отдыха и оздоровления. Пост был организован на пляже озера Манжерокское; чиновник понимал, что такой шаг повлечет перечисление бюджетных средств в пользу фактического водопользователя озера. В итоге следователи считают, что бюджету нанесен ущерб в один миллион 115 тысяч рублей.

Суд признал Бондаренко виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовал. В настоящее время фигурант работает проректором по непрерывному образованию Горно-Алтайского государственного университета. Второй фигурант дела, бывший руководитель центра туризма, признан виновным в присвоении и растрате. Суд дал ему два года лишения свободы условно и взыскал в республиканский бюджет 1,1 миллиона рублей.

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Леонид Микуляк
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