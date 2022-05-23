Бывшего министра образования Алтая оштрафовали за превышение полномочий

Бывшего министра образования Алтайского края оштрафовали за превышение полномочий

Бывшего министра образования Алтая Алексея Бондаренко за превышение должностных полномочий оштрафовали на 150 тысяч рублей, согласно приговору он еще два года не сможет занимать какие-либо должности на госслужбе. Об этом «Ленте.ру» в понедельник 23 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По данным ведомства, чиновник с марта по август 2019 года дал незаконное указание перечислить бюджетные средства на организацию спасательного поста своему подчиненному — директору учреждения дополнительного образования, центра туризма, отдыха и оздоровления. Пост был организован на пляже озера Манжерокское; чиновник понимал, что такой шаг повлечет перечисление бюджетных средств в пользу фактического водопользователя озера. В итоге следователи считают, что бюджету нанесен ущерб в один миллион 115 тысяч рублей.

Суд признал Бондаренко виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовал. В настоящее время фигурант работает проректором по непрерывному образованию Горно-Алтайского государственного университета. Второй фигурант дела, бывший руководитель центра туризма, признан виновным в присвоении и растрате. Суд дал ему два года лишения свободы условно и взыскал в республиканский бюджет 1,1 миллиона рублей.

