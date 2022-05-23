Комитет Госдумы одобрил законопроект о наказании за санкции в России

Проект о наказании за исполнение санкций в России одобрен профильным комитетом ГД

Законопроект о лишении свободы до 10 лет за исполнение антироссийских санкций в России одобрен профильным комитетом Госдумы. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Интерфакс».

Инициатива принадлежит депутатам и сенаторам от партии «Единая Россия». В соответствии с проектом документа изменения предлагается внести в часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса (УК) России («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), дополнив ее новым отягчающим обстоятельством — «исполнением решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект с поправками в Уголовный кодекс об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны.

В случае принятия закона подобное нарушение будет наказываться штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

О том, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций, в апреле сообщил глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников.