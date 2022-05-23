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Суд оставил в силе приговор депутату Рашкину по делу о незаконной охоте

Суд в Саратове отклонил апелляцию депутата Госдумы Рашкина по делу о незаконной охоте
Валерий Рашкин

Валерий Рашкин. Фото: Globallookpress.com

Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата Госдумы Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, во время которой был убит лось. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Константина Лазарева.

Судья признала законным решение Калининского районного суда, который 22 апреля приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться в течение двух лет. Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

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Елизавета Новикова
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