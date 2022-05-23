На главреда The New Times составлены протоколы за фейки о спецоперации

Роскомнадзор составил четыре протокола на главреда и учредителя The New Times за фейки

Роскомнадзор составил четыре административных протокола на главного редактора и учредителя журнала The New Times за распространение фейков о спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине», — уточнили в ведомстве.

По два протокола были составлены в отношении учредителя и главного редактора по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. В Роскомнадзоре напомнили, что законодательство о СМИ предусматривает административную ответственность за публикацию недостоверных материалов на темы, важные для общества, даже если в дальнейшем они были удалены редакцией.

Ранее, 20 мая, Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия» удалить два фейка о российской армии. Отмечается, что требование об удалении двух материалов, содержащих недостоверную информацию о Вооруженных силах России, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине, поступило регулятору по запросу Генпрокуратуры.

