Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о российской армии

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить два фейка о ВС РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия» удалить два фейка о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что требование об удалении двух материалов, содержащих недостоверную информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, поступило регулятору по запросу Генпрокуратуры.

«Роскомнадзор потребовал от администрации ресурса удалить указанные материалы в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

26 апреля стало известно, что суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы «Википедии», на два миллиона рублей. Причиной стали статьи о дымном и бездымном порохе. Перед этим суд также оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за публикации с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. В регуляторе посчитали, что ресурс продвигает исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал ниже 58 рублей
На чемпионате мира по хоккею разгорелся сексистский скандал
Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о российской армии
Нефтяников уличили в нежелании спасать планету
Названа причина «смерти» маленьких смартфонов
Украинский посол оценил возможность Украины вступить в НАТО
Россияне массово отказались от отдыха на Черном море из-за нехватки поездов
Деньги россиян стали чаще похищать через банкоматы
США заказали миллионы доз вакцины от оспы обезьян
Стилистка перечислила удешевляющие образ женщины платья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.