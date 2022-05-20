Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о российской армии

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить два фейка о ВС РФ

Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия» удалить два фейка о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что требование об удалении двух материалов, содержащих недостоверную информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, поступило регулятору по запросу Генпрокуратуры.

«Роскомнадзор потребовал от администрации ресурса удалить указанные материалы в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

26 апреля стало известно, что суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы «Википедии», на два миллиона рублей. Причиной стали статьи о дымном и бездымном порохе. Перед этим суд также оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за публикации с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. В регуляторе посчитали, что ресурс продвигает исключительно антироссийскую интерпретацию событий.