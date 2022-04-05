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Роскомнадзор отправил новое уведомление «Википедии»

РКН отправил новое уведомление «Википедии» из-за статьи о спецоперации России на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Роскомнадзор отправил новое уведомление сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверной информацией о специальной операции России на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что регулятор на основании поступившего требования Генпрокуратуры России направил администрации «Википедии» требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.

«В последнее время на "Википедии" стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. «Авторы размещенных в "Википедии" статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией», — отмечается в заявлении. В Роскомнадзоре посчитали, что ресурс продвигает исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

Ранее 4 апреля стало известно, что сетевая энциклопедия получила от ведомства пять новых требований об удалении материалов. Об этом сообщила администрация сайта.

Накануне директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить «Википедию» в связи с распространением «циничных фейков о спецоперации Вооруженных сил России». По ее словам, «очевиден состав уголовного преступления».

31 марта стало известно о планах Роскомнадзора составить протокол в отношении сетевой энциклопедии из-за статьи с фейками о спецоперации на Украине. Ресурсу будет грозить штраф в размере до четырех миллионов рублей в случае невыполнения требований регулятора. Перед этим сообщалось, что Роскомнадзор отправил второе уведомление «Википедии» из-за публикации материалов с недостоверной информацией.

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Асель Минбаева
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