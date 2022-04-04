Мизулина попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить «Википедию»

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить «Википедию» из-за статьи о спецоперации

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор (РКН) проверить онлайн-энциклопедию «Википедия». Информация об этом появилась в ее Telegram-канале.

«Прошу Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру России принять меры в связи с распространением в "Википедии" циничных фейков о спецоперации Вооруженных сил России. Очевиден состав уголовного преступления», — написала Мизулина.

Она добавила, что обращения с просьбой проверить «Википедию» будут направлены в ведомства в понедельник, 4 апреля.

31 марта стало известно о планах Роскомнадзора составить протокол в отношении сетевой энциклопедии из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. Отмечалось, что протокол будет составлен по статье 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ»). Ресурсу может грозить штраф в размере до четырех миллионов рублей.

1 марта «Википедия» получила уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить ложную информацию о спецоперации. Представители энциклопедии отказались выполнить требование регулятора, и 29 марта им было отправлено второе уведомление.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на Украине.