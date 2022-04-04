Небензя заявил о лживом предлоге Великобритании в Совбезе ООН

Небензя заявил о лживом предлоге Великобритании по заседанию в Совбезе ООН по Буче

Великобритания использовала лживый предлог, чтобы не проводить в понедельник, 4 апреля, заседание в Совете безопасности ООН по ситуации в Буче. Об этом заявил постпред России при ОНН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Дипломат назвал беспрецедентным отказ Лондона собрать встречу Совбеза ООН по запросу России для обсуждения событий в Буче и не согласился с объяснениями британского председательства о причинах отказа проводить встречу. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что вторая попытка российских властей созвать заседание Совета безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча провалилась. По его словам, российский запрос заблокировало представительство Великобритании в СБ ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в этом городе.