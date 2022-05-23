Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Психолог дал россиянам совет по подготовке детей к ЕГЭ

Психолог Наумова посоветовала родителям поддерживать и хвалить детей перед ЕГЭ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Важно, чтобы дети успокоились и поверили в себя перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она поделилась с «Лентой.ру» советами, как родители могут эмоционально настроить ребенка на экзамен.

Чтобы подростки чувствовали себя увереннее и не испытали сильный стресс во время экзамена, родителям необходимо показать, что они заодно со своими детьми и верят в них, отметила психолог.

«Для этого необходимо, чтобы родители их не критиковали, поддерживали и хвалили даже тогда, когда кажется, что вроде бы и не за что хвалить. Ребята в любом случае учились 11 лет, и они, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но учились, знаний у них много. Сейчас самое время стараться ребенка не ругать, не отчитывать за то, что он в какой-то период плохо учился или плохо подготовился», — объяснила Наумова.

По ее словам, в этот период самое время конструктивно подойти к вопросу, и постараться как можно скорее восполнить какие-то пробелы в программе, если они остались, при помощи репетиторов или просмотра обучающих фильмов. Такое поведение родителей поможет ребенку мобилизироваться и не сдаваться, а, соответственно, успешно сдать экзамен.

Ранее Наумова раскрыла способ сконцентрироваться перед сдачей ЕГЭ при помощи таблицы Шульте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана
Стало известно о планах «Ашана» в России
В Госдуме назвали дату рассмотрения вопроса о лишении Рашкина полномочий
Психолог дал россиянам совет по подготовке детей к ЕГЭ
В Италии объяснили решение направить России план урегулирования на Украине
В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах
Бывшего начальника УФСИН по Липецкой области отправили в колонию за взятку
Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца
Эстонский генерал призвал НАТО ввести в Черное море боевые корабли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.