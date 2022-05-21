Российский психолог раскрыла способ сконцентрироваться перед ЕГЭ

Психолог Наумова призвала использовать таблицы Шульте для концентрации внимания перед ЕГЭ

Российский детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова раскрыла способ сконцентрироваться перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Комментарий эксперта приводит News.ru.

Специалистка призвала школьников использовать таблицы Шульте для сосредоточения пред прохождением итоговой аттестации. «Это такие в клетку, хаотично разбросанные цифры, есть от одного до девяти, есть таблички побольше — на 25 и более. Фокусируемся на центральной клетке и боковым зрением как можно быстрее находим остальные цифры», — пояснила Наумова. Если выполнять данное упражнение два-три раза в день по две-три минуты, можно в течение недели значительно повысить уровень концентрации внимания, отметила она.

Также, по словам собеседницы издания, добиться необходимого эффекта помогут двухчасовая прогулка на свежем воздухе и корректурная проба, которая заключается в зачеркивании определенных букв в тексте.

Ранее в мае сообщалось, что в российских регионах, граничащих с Украиной, могут перенести сдачу Единого государственного экзамена на резервные дни. «Мы будем действовать по ситуации. (...) Если в какой-то момент будут возникать сомнения по тому или иному населенному пункту, мы совместно с регионами в очень гибкой форме будем быстро организовывать перенос экзамена на резервные дни и в более безопасные места», — допустил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.