В Рособрнадзоре допустили перенос ЕГЭ в части регионов

Глава Рособрнадзора Музаев допустил перенос ЕГЭ в приграничных с Украиной регионах

В российских регионах, граничащих с Украиной, могут перенести сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на резервные дни. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует «Интерфакс».

«Мы будем действовать по ситуации (...) Если в какой-то момент будут возникать сомнения по тому или иному населенному пункту, мы совместно с регионами в очень гибкой форме будем быстро организовывать перенос экзамена на резервные дни и в более безопасные места», — допустил Музаев.

Он добавил, что школьники из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут сдавать итоговый экзамен в приграничных пунктах Ростовской и Воронежской областей. Там обеспечены все условия безопасности, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее в компании MAXIMUM «Ленте.ру» рассказали, что самым сложным предметом на ЕГЭ стала биология — средний балл по ней в 2021 году составил 51,1, а в 2020 — 51,3. Также в пятерку наиболее сложных предметов вошли химия, история, математика и физика.

В 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями прошел с 21 марта по 18 апреля, основной — 26 мая по 2 июля. Помимо этого, для выпускников предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов в сентябре.