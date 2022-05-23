Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио Sputnik предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь знаменитых кораблей и событий русско-японской войны.

Один из островов глава госкорпорации предложил переименовать в «Варяг» в честь прославленного крейсера, второй — в «Кореец», увековечив в названии память канонерской лодки, которая героически сражалась против японского флота.

Третий остров Рогозин захотел назвать в честь Всеволода Руднева, командира крейсера «Варяг», героя русско-японской войны. Группу островов Хабомаи, по его мнению, можно переименовать в архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что весь Тихий океан и Курильские острова «пропитаны русской кровью», которая пролилась там в годы Русско-японской и Второй мировой войны. Он добавил, что отсутствие у островов русских названий вызывает «какое-то даже сомнение» в том, что они принадлежат России.

Ранее стало известно, что Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.