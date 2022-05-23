Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Сергей Шнуров посчитал предателями уехавших из России артистов

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что уехавшие из России артисты предали зрителей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посчитал предателями уехавших из России артистов. Об этом сообщает KP.RU.

Отвечая на вопрос о покинувших страну звездах, включая Ивана Урганта, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак, музыкант заявил, что эти люди предали своих зрителей. Он пояснил, что не все поклонники этих знаменитостей могут эмигрировать, поэтому их кумиры должны остаться с ними.

«Думаю, что некоторые из них не вернутся — мосты сожжены. Что касается меня, то не собираюсь уезжать. Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует», — считает Шнуров.

Он добавил, что не знает, чем руководствуются уехавшие из России звезды. При этом артист отметил, что не хочет никого осуждать.

Ранее о покинувших страну звездах высказался актер Иван Охлобыстин. По его мнению, актриса Чулпан Хаматова «тут ляпнула, здесь переляпнула», в то время как Рената Литвинова решилась на переезд из-за личного комфорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана
Стало известно о планах «Ашана» в России
В Госдуме назвали дату рассмотрения вопроса о лишении Рашкина полномочий
Психолог дал россиянам совет по подготовке детей к ЕГЭ
В Италии объяснили решение направить России план урегулирования на Украине
В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах
Бывшего начальника УФСИН по Липецкой области отправили в колонию за взятку
Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца
Эстонский генерал призвал НАТО ввести в Черное море боевые корабли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.