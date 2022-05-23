Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что уехавшие из России артисты предали зрителей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посчитал предателями уехавших из России артистов. Об этом сообщает KP.RU.

Отвечая на вопрос о покинувших страну звездах, включая Ивана Урганта, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак, музыкант заявил, что эти люди предали своих зрителей. Он пояснил, что не все поклонники этих знаменитостей могут эмигрировать, поэтому их кумиры должны остаться с ними.

«Думаю, что некоторые из них не вернутся — мосты сожжены. Что касается меня, то не собираюсь уезжать. Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует», — считает Шнуров.

Он добавил, что не знает, чем руководствуются уехавшие из России звезды. При этом артист отметил, что не хочет никого осуждать.

Ранее о покинувших страну звездах высказался актер Иван Охлобыстин. По его мнению, актриса Чулпан Хаматова «тут ляпнула, здесь переляпнула», в то время как Рената Литвинова решилась на переезд из-за личного комфорта.