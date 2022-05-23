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Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Сочи

АТОР: цена туров в Сочи из российских регионов в июне начинается от 46,8 тысячи рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Туроператор «Библио-Глобус» анонсировал запуск полетной программы на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в Сочи. Оптимальную цену путевок на популярный черноморский курорт назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что компания предлагает пакетные туры из десяти российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы. Ежедневные полеты на воздушных судах Airbus A320 и Boeing 747-400 запланированы с 1 июня.

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Так, согласно данным туроператора, минимальная стоимость недельного отдыха в Сочи начинается от 46,8 тысячи рублей на двоих. В сумму включен перелет, размещение в пансионате категории три звезды Sigma Sirius и питание на базе завтраков.

Провести семидневный отпуск в трехзвездочном «Сочи Парк Отель» с завтраками в начале июня можно за 52,7 тысячи рублей на двоих. Проживание в гранд-отеле «Жемчужина» категории четыре звезды с питанием обойдется двоим туристам дороже — от 111,3 тысячи рублей, в отеле Bridge Resort — от 125,2 тысячи рублей.

Ранее заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев рассказал россиянам о повышении цены на отдых в Сочи. Специалист отметил, что с 16 по 21 мая стоимость размещения в отелях курортного города выросла в среднем на десять процентов — на 700-1000 рублей.

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Валентина Процкова
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