Пентагон рассмотрит возможность отправить спецназ США на Украину

WSJ: Вашингтон рассмотрит предложение об отправке спецназа для охраны посольства в Киеве

Представители Госдепа и Пентагона в скором времени рассмотрят предложение об отправке военнослужащих сил специальных операций для охраны американского посольства в Киеве. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их данным, в случае принятия этого решения, спецназ будет задействован лишь для охраны сотрудников дипломатической миссии США. В качестве альтернативы Вашингтон рассмотрит возможность отправить на Украину военнослужащих корпуса морской пехоты, которые уже охраняют диппредставительства США по всему миру.

Ранее американский журналист Томас Шпор заявил, что в США наблюдается нехватка военнослужащих. Молодые люди не желают присоединяться к Вооруженным силам страны из-за вывода войск США из Афганистана в 2021 году. После этого события доверие жителей США к армии значительно снизилось, что и стало причиной большого оттока желающих связать свою жизнь с военной службой.

