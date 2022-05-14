В США заявили о нехватке военных в армии

Автор The Washington Examiner Шпор заявил о нехватке военных в США из-за их отказа служить

Журналист Томас Шпор заявил, что в США наблюдается нехватка военнослужащих. Молодые люди не желают присоединяться к Вооруженным силам страны, написал он в материале для The Washington Examiner.

Автор напомнил, что американскую армию начали комплектовать на добровольной основе с 1973 года. С того времени трудности с набором военных появлялись только в 1999, 2005 и 2018 годах. Они возникали из-за экономического бума или потерь в конфликтах.

В Пентагоне полагают, что 2022 год станет наиболее сложным за всю историю существования контрактных войск. По мнению Шпора, Вооруженные силы страны сократили на 12 тысяч солдат, поскольку не получилось найти необходимое число новобранцев из-за их отказа служить. Кадровую нехватку ВВС США восполнили с трудом. С аналогичной ситуацией встретился и корпус морской пехоты.