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В США обнаружили неожиданную причину снижения боеготовности армии

Daily Express: проблемы c избыточным весом снижают боеготовность армии США

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Проблемы с избыточном весом оказывают негативное влияние на боеготовность армии США. О неожиданной причине проблем сообщает Daily Express со ссылкой на исследование ученых.

Согласно работе доктора Сары Полис, научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки, эпидемия тучности снижает боеготовность военных, несмотря на усилия Пентагона и других ведомств. Отмечается, что связанные с ожирением риски для национальной безопасности огромны.

Эксперт объяснила, что из-за данной проблемы снижается круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, в целом сокращаются возможности для пополнения рядов армии. Помимо этого, она рассказала, что с 1960-х годов количество новобранцев с лишним весом, принятых в ряды армии США, увеличилось в два раза в мужском сегменте, в три раза — в женском.

Ранее представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США сообщил о недостатке запчастей для ремонта и модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Часть самолетов не сможет выполнять задачи. В ходе брифинга на базе ВВС США Хилл менеджер по системам штурмовиков A-10 Памела Ли отметила, что ВВС выделили средства на списание A-10, но эксплуатацию самолета продолжили. Это привело к недостатку запасных частей. По словам Ли, самолет эксплуатируют в тени решения о списании A-10.

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Марина Совина
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