Минэкономразвития назвало рубль достигшим предела

В Минэкономразвития России заявили о пределе укрепления курса рубля

Минэкономразвития назвало нынешний курс рубля достигшим предела укрепления. Заявление ведомства приводит РБК.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — рассказали в ведомстве.

За последнее время многие экономисты и чиновники говорили о неестественно и чрезмерно сильном укреплении курса рубля на фоне снижения объемов импорта и внутренних валютных ограничений.

Такое мнение высказывали, в частности, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, напомнивший о рисках «голландской болезни» (спад несырьевого экспорта из-за слишком дорогой национальной валюты) и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На момент публикации доллар на Московской бирже торговался по 57,4 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 2,76 рубля, или 4,5 процента. Евро стоил 58,7 рубля, подешевев на 4,08 рубля, или 6,5 процента.