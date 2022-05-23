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Минэкономразвития назвало рубль достигшим предела

В Минэкономразвития России заявили о пределе укрепления курса рубля

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Минэкономразвития назвало нынешний курс рубля достигшим предела укрепления. Заявление ведомства приводит РБК.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — рассказали в ведомстве.

За последнее время многие экономисты и чиновники говорили о неестественно и чрезмерно сильном укреплении курса рубля на фоне снижения объемов импорта и внутренних валютных ограничений.

Курс доллара от TradingView

Такое мнение высказывали, в частности, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, напомнивший о рисках «голландской болезни» (спад несырьевого экспорта из-за слишком дорогой национальной валюты) и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На момент публикации доллар на Московской бирже торговался по 57,4 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 2,76 рубля, или 4,5 процента. Евро стоил 58,7 рубля, подешевев на 4,08 рубля, или 6,5 процента.

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Платон Щукин
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