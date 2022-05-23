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Экономику России предупредили о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля

Экономист Домащенко предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля

Фото: Reuters

Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью», считает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, передает РБК.

«Болезнь» характеризуется резким укреплением национальной валюты из-за значительного роста экспорта товаров одной доминирующей сферы. В результате это приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе.

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При дефиците критического импорта сильный рубль может подстегнуть участников рынка искать альтернативные каналы поставок, предупредили эксперты. Из-за сильной нацвалюты российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире, добавил Домащенко. Ручное сдерживание курса могло бы стать решением проблемы, уверен он.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при правительстве Борис Хейфец считает, что у российской экономики — синдром финансовой изоляции.

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов ранее заявил, что импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровней 2020 года. По его словам, это связано с затруднениями в логистике из-за мер со стороны «недружественных стран», а также с искусственно созданными проблемами с платежами.

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Платон Щукин
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