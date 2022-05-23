Европу обвинили в расизме в отношении российских перевозчиков

Замруководителя ФТС Давыдов обвинил Европу в расизме в отношении российских перевозчиков

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровней 2020 года. Об этом сообщает РБК.

По его словам, это связано с затруднениями в логистике из-за мер со стороны «недружественных стран», а также с искусственно созданными проблемами с платежами.

Давыдов отметил, что сильнее всего просел импорт на северо-западных направлениях, так как там закрыли порты и российским судам запрещают ходить. Также он сообщил, что в странах Прибалтики и Польше «искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру».

«Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — сказал он. Давыдов добавил, что ФТС даже обращалась во Всемирную таможенную организацию, надеясь «повлиять на соседей, чтобы они соблюдали Киотскую конвенцию об упрощении таможенных процедур».

При этом активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, подчеркнул Давыдов. По его словам, там активно расширяется инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в апреле Китай потратил более 6 миллиардов долларов на российские энергоресурсы, увеличив закупки нефти, газа и угля на 75 процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Общий объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай сократился более чем на треть из-за снижения спроса на фоне резкой вспышки COVID-19. При этом доля российского газа в импорте страны резко выросла — Китай закупил у России на 80 процентов больше топлива, чем в прошлом году (463 тысяч тонн).