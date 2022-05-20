Китай резко увеличил импорт из России

Китай увеличил закупки российских энергоресурсов на 75%

В апреле Китай потратил более 6 миллиардов долларов на российские энергоресурсы, увеличив закупки нефти, газа и угля на 75 процентов по сравнению с уровнем прошлого года, сообщает Bloomberg.

Общий объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай сократился более чем на треть из-за снижения спроса на фоне резкой вспышки COVID-19. При этом доля российского газа в импорте страны резко выросла — Китай закупил у России на 80 процентов больше топлива, чем в прошлом году (463 тысяч тонн). Объем поставок сырой нефти вырос на 4 процента до 6,55 миллиона тонн.

Bloomberg 19 мая со ссылкой на анонимные источники писал, что Китай ведет переговоры с Россией о пополнении своих стратегических запасов сырой нефти по выгодной цене. Китай сможет закупить топливо по ценам ниже рыночных за счет того, что западные страны не хотят приобретать нефть у России после начала конфликта на Украине. Однако в МИД КНР информацию от источников издания не подтвердили.

Покупка Китаем российской нефти для пополнения своих резервов не нарушает американские санкции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он объяснил, что США не вводили запрет на экспорт российской нефти в другие страны.

