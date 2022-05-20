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США отреагировали на покупку Китаем российской нефти

В США заявили, что покупка Китаем российской нефти не нарушает американские санкции

Фото: China Daily / Reuters

Покупка Китаем российской нефти для пополнения своих резервов не является нарушением американских санкций, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Мы ввели запрет на поставки российской нефти в США, но мы не вводили рестрикции на ее продажу в другие страны», — отреагировал он. В Белом доме добавили, что Вашингтон поддержит ЕС в случае принятия запрета на покупку сырья из России.

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Ранее стало известно, что Китай ведет переговоры с Россией для увеличения поставок нефти, чтобы пополнить свой стратегический резерв. КНР рассчитывает закупить ее дешевле на фоне перспектив новых ограничений со стороны Запада.

В период с января по апрель 2022 года поставки российской нефти в Китай упали на 7,4 процента в годовом выражении, до 25,6 миллиона тонн. При этом за четыре месяца доходы России от этих поставок выросли на 40 процентов, до 17,11 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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