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Китай захотел заполнить хранилища дешевой нефтью из России

Bloomberg: КНР обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти для резерва

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Китай собирается заполнить хранилища закупленной у России нефтью, рассчитывая закупить ее дешевле на фоне перспектив новых ограничений со стороны Запада. Пекин уже ведет переговоры с Москвой о дополнительных поставках и хочет пополнить таким образом стратегические запасы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом.

Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине. Переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании в них вовлечены в меньшей степени, утверждает один из собеседников агентства.

Brent от TradingView

Конкретные детали потенциальной сделки пока не ясны, никакой гарантии, что договоренности будут достигнуты, нет, поясняет источник. Официальных комментариев министерства иностранных дел обеих стран оперативно не предоставили.

Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае уже увеличили закупки нефти из России, однако государственные трейдеры пока не были готовы заполнять свои квоты из-за риска введения вторичных санкций.

В перспективе от закупок российской нефти может отказаться крупный импортер — Европейский союз. Такие меры могут войти в очередной пакет санкций, который пока не удалось согласовать из-за позиции Венгрии, обеспокоенной потенциальным экономическим ущербом.

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Платон Щукин
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