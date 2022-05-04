Частные НПЗ в Китае увеличили закупки российской нефти

FT: частные нефтеперерабатывающие заводы в КНР увеличили закупки нефти из России

Частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае увеличили закупки нефти из России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным финансового издания, увеличение закупок связано с отказом государственных трейдов заполнять свои квоты из-за риска введения вторичных санкций. Отмечается, что квоты получают частные компании, которые закупают нефть со скидками.

Так, представитель одного из НПЗ в китайской провинции Шаньдун рассказал, что с момента начала событий на Украине не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками, чтобы не привлекать внимание и не стать целью ограничительных мер со стороны США. В то же время он заявил, что предприятие взяло на себя часть квот на российскую нефть у государственных трейдеров.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России из-за спецоперации на Украине. Он рассказал, что новые ограничения коснутся импорта российской нефти. До этого Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении нефти из РФ.