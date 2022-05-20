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В МИД КНР не подтвердили информацию о закупках российской нефти для резервов

В МИД КНР не подтвердили информацию о закупках нефти из РФ для стратегических резервов
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга не подтвердил информацию о переговорах Пекина и Москвы о закупках российской нефти для заполнения китайских стратегических запасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не обладаю информацией об упомянутой вами конкретной ситуации», — заявил дипломат на просьбу подтвердить, что КНР и РФ в самом деле ведут соответствующие переговоры.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Пекин стремится пополнить свои стратегические резервы дешевой российской нефтью, укрепляя энергетические связи с Москвой.

Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине. Переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании в них вовлечены в меньшей степени, утверждает один из собеседников агентства.

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Виктория Кондратьева
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