Мать оплатила операцию по увеличению груди дочери ради ее эротического бизнеса

Daily Mirror: канадка оплатила увеличение груди дочери ради контента на OnlyFans

Жительница канадской провинции Британская Колумбия София Саншайн рассказала, что мать оплатила ей операцию по увеличению груди ради поддержания эротического бизнеса. Историю канадки публикует Daily Mirror.

По словам модели, она разбогатела, публикуя откровенный контент на OnlyFans и привлекая внимание подписчиков выдающимися формами. Однако после развития панкреатита женщина сильно похудела, а грудь уменьшилась с размера 32D до 32B. После этого уменьшились и доходы, в результате чего Саншайн впала в депрессию.

Желая, чтобы дочь продолжала заниматься любимым делом, мать заплатила за увеличение груди. Операция стоила более 8,3 тысячи фунтов стерлингов (около 638 тысяч рублей). Канадке поставили импланты с размером чашки 36E, что увеличило охват груди более чем на 10 сантиметров, после чего она смогла вернуться к привычным заработкам.

«Мама поддерживает мою работу и гордится тем, чем я зарабатываю на жизнь. Моим поклонникам очень нравится, сколько поддержки я получаю от мамы», — рассказала Саншайн. Мать женщины говорит, что ей все равно, что дочь занимается эротическим бизнесом. Она заявила: «Единственное, чего я хочу для нее в этом мире — это здоровья и счастья».

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans Дженнафер Ли потратила миллионы рублей на пластику ради менее привлекательной внешности. По ее словам, она планирует и дальше преображать себя вопреки тому, что семья недовольна ее образом.