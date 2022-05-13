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Модель потратила миллионы рублей на пластику ради менее привлекательного лица

Модель Дженнафер Ли сделала пластические операции ради внешности худощавой блондинки

Фото: @jennafer_lee

Модель OnlyFans Дженнафер Ли потратила миллионы рублей на пластику ради менее привлекательной внешности. Об этом она рассказала Daily Star.

33-летняя блогерша из Борнмута, Англия, призналась, что в 1990-е и 2000-е годы была одержима образом гламурной худощавой блондинки. Известно, что ради кукольной внешности она сделала множество пластических операций общей стоимостью 48 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей). «Я всегда была довольна своей внешностью — я была красавицей от природы. Несмотря на это, я все же решилась на изменения, которые сделали меня менее привлекательной в глазах общества», — заявила она.

Модель заявила, что вставила грудные имплантаты посредством хирургического вмешательства. Кроме того, ежегодно она тратит 3590 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) на филлеры и ботокс, чтобы изменить пропорции лица. «Выглядеть дешево стоит дорого. Мой хирург сказал, что я хочу аномально большую грудь, но я не остановилась на достигнутом», — пояснила девушка.

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Героиня материала добавила, что часто незнакомцы подходят к ней на улице, удивляясь ее необычной внешностью. «Людям очень нравится прикасаться ко мне, что я нахожу странным. Если я вижу кого-то симпатичного на улице, я не подхожу и не глажу его, но совершенно незнакомые люди постоянно делают это со мной», — объяснила Ли.

По словам модели, она планирует и дальше преображать себя вопреки тому, что семья недовольна ее образом. «Мне часто говорят, что раньше я выглядела лучше. Но на мой взгляд, сейчас я соответствую собственному идеальному стандарту красоты. Я получаю огромное удовольствие оттого, что выгляжу как гламурная блондинка-развратница», — заключила манекенщица.

В апреле потратившая миллионы на пластику модель не узнала себя на старых фото. На снимках, сделанных в 2018 году до трансформации лица и тела, Банни была брюнеткой с короткой стрижкой, пирсингом и маленьким размером груди. «Я не узнаю себя на старых фотографиях. У меня вообще нет груди, только жалкий первый размер», — прокомментировала она.

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Дарья Шляпужникова
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