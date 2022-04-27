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Потратившая миллионы на пластику модель не узнала себя на старых фото

Daily Star: модель Джесси Банни потратила около 4,7 миллиона рублей на внешность Барби

Фото: @jessy.bunny.official

Модель OnlyFans Джесси Банни, потратившая на пластику около 4,7 миллиона рублей, показала фото до операций и не узнала себя на них. Об этом пишет Daily Star.

Блогерша из Австрии рассказала, что желание кардинально изменить внешность она испытывала с детства из-за неправильного, по ее мнению, воспитания родителей. «Мать и отец не разрешали мне играть с куклой Барби, но я всегда мечтала быть похожей на нее. Чего, собственно, я и добилась, став взрослой», — вспоминает она.

На снимках, сделанных в 2018 году до трансформации лица и тела, Банни была брюнеткой с короткой стрижкой, пирсингом и маленьким размером груди. «Я не узнаю себя на старых фотографиях. У меня вообще нет груди, только жалкий первый размер», — прокомментировала Банни.

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За последующие четыре года девушка сделала две операции по увеличению груди, бразильскую подтяжку ягодиц, липосакцию, изменила форму подбородка и ввела филлеры в губы. Модель признается, что из-за своей внешности всегда находится в центре внимания как в сети, так и в реальной жизни. По ее словам, прохожие постоянно рассматривают ее на улицах города, а некоторые даже просят сфотографироваться. «Я все понимаю, ведь у меня самая большая грудь в Австрии», — утверждает блогерша.

Ранее в апреле модель OnlyFans Фенелла Фокс перестала брить подмышки и разбогатела. Девушка начала сниматься в откровенных фотосессиях с волосами на теле и заметила, как ее доход на платформе стал стремительно расти. Фокс утверждает, что теперь ее заработки составляют восемь тысяч долларов (594 тысячи рублей) в месяц, что многократно превышает ее прошлые результаты.

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Карина Черных
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