Президент Таджикистана призвал молодежь к политической бдительности

Рахмон призвал молодежь Таджикистана к политической бдительности из-за угрозы терроризма

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал молодежь страны к политической бдительности. Обращение в честь Дня молодежи опубликовано на его официальном сайте.

По словам Рахмона, перед обществом Таджикистана стоят вопросы, связанные с глобализацией и обострением политической ситуации в мире. Растет масштаб современных угроз, в том числе терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. Все это требует от молодежи «политической бдительности, обширных знаний, знаний языка, современного мировоззрения и, что важнее всего, высокого чувства национальной идентичности и самосознания», заявил глава Таджикистана.

16 мая трое человек были ранены при разгоне протестов в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Группа молодежи устроила шествие к зданию областной администрации. Силовики разгоняли их резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Протесты были связаны с убийством местного жителя в ходе спецоперации силовиков в ноябре 2021 года.