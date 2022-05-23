Жизель Бюндхен назвала шоу McQueen 1998 года ужасным из-за выхода на подиум полуголой

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала о вынужденном выходе на подиум полуголой. Ее комментарий приводит Youtube-канал британской версии журнала Vogue.

Манекенщица назвала в интервью самый ужасный показ за всю карьеру. Речь идет о дефиле весенне-летней коллекции Alexander McQueen, которое состоялось в Лондоне в 1998 году. По словам знаменитости, она не знала английского языка, когда пришла на кастинг в свой первый модельный сезон в Великобритании, поэтому не понимала объяснений команды.

Кроме того, перед упомянутым шоу не было примерки, поэтому для Бюндхен ее образ стал открытием непосредственно перед выходом на подиум. Супермодель предстала перед публикой в трусах из блестящей ткани и топе из множества цепочек, демонстрирующем ее оголенную грудь.

«Я могла сказать всего несколько слов, но не понимала почти ничего. Когда я уже сидела на макияже, мне приклеивали перья на уголки ресниц, я не смогла сдержать слез. Конечно, это мешало перьям зафиксироваться, меня уговаривали не плакать, но все, что я хотела сделать — это исчезнуть. Так, я вышла на подиум с одной только мыслью: "Боже мой, надеюсь, мой отец никогда этого не увидит"», — вспоминает женщина.

Вдобавок манекенщица призналась, что большим стрессом для нее оказалось посещение 42 кастингов за одну поездку, на которых ее не рассматривали для сотрудничества. «Я помню, что никто даже не смотрел в мой бук (портфолио модели — прим. "Ленты.ру"), потому что это были времена "героинового шика", а моя фигура совершенно не соответствовала этому типу», — делится модель.

Ранее в мае Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для июньского выпуска журнала Vogue. 41-летняя манекенщица предстала на обложке глянца в черном комбинезоне с открытыми руками и глубоким декольте, который заканчивается на линии кожаного ремня. Знаменитость позировала в шпильках, лежа при этом на диване и облокачиваясь правым локтем на вельветовые подушки коричневого цвета. Образ Бюндхен дополняли браслеты из золота и кольцо с голубым камнем, а ее волосы стилисты уложили в пышные кудри.