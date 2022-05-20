41-летняя Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для Vogue

Модель Жизель Бюндхен снялась в комбинезоне с декольте и бикини с жемчугом для Vogue

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для июньского выпуска журнала Vogue. Соотвествующие снимки появились на сайте издания.

41-летняя манекенщица предстала на обложке глянца в черном комбинезоне с открытыми руками и глубоким декольте, который заканчивается на линии кожаного ремня. Знаменитость позировала в шпильках, лежа при этом на диване и облокачиваясь правым локтем на вельветовые подушки коричневого цвета. Образ Бюндхен дополняли браслеты из золота и кольцо с голубым камнем, а ее волосы стилисты уложили в пышные кудри.

Фото: @gisele

Кроме того, бывшего «ангела» Victoria's Secret запечатлели в черном бикини, украшенном объемными узорами из жемчуга, боди с пайетками и меховыми рукавами, а также черном полупрозрачном пеньюаре в сочетании объемными ювелирными украшениями.

Известно, что автором съемки выступил американский модный фотограф Стивен Майзель, а стилистом — Гвидо Палау. Визажистом, в свою очередь, стала Пэт Макграт.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — супермодель, уроженка города Оризонтина (Бразилия). Манекенщица снималась в рекламных кампаниях таких брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre, Chloe. Помимо этого, на протяжении многих лет она была одним из «ангелов» Victoria's Secret.

В апреле появилась информация о том, что Бюндхен, которая завершила карьеру в 2015 году, вернулась к работе и приняла участие в откровенной съемке для модного журналов People и V magazine.