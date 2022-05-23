В США заявили о движении страны в сторону «тирании»

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что США сделали еще один шаг в сторону «тирании»

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США движутся в сторону «тирании». Видеозапись доступна на YouTube.

Таким образом журналист отреагировал на инициативу Демократической партии по наделению сотрудников правоохранительных органов полномочиями преследовать «внутренних террористов».

«Однако мы на один шаг приблизились к тирании — притом что мы, возможно, уже живем при ней благодаря одному документу, который в палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму», — сказал он.

По его словам, суть понятия «внутренний терроризм» в законопроекте не раскрывается. Он считает, что этот документ предписывает ФБР «отслеживать недоброжелателей [президента США] Джо Байдена». Карлсон заявил, что законопроект позволяет «людям с оружием совершать аресты».

Ранее американский телеведущий Стюарт Варни заявил, что череда кризисов, случившихся при президенте США Джо Байдене, в большинстве своем вина самого главы государства. Телеведущий считает, что страну еще ждут новые испытания, и призвал перестать оправдывать ошибки президента.