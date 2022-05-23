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Оценено влияние распространения оспы обезьян на мировой туризм

АТОР: вероятность пандемии с ограничениями на поездки из-за оспы обезьян пока небольшая

Фото: Susana Vera / Reuters

Эксперты туристической отрасли оценили влияние распространения оспы обезьян на мировой туризм. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вероятность наступления масштабной пандемии с ограничениями на поездки сейчас небольшая. В настоящий момент передача инфекции пока что происходит внутри ограниченной страты населения.

При этом некоторые страны уже ввели ряд превентивных ограничительных мер. Так, Бельгия, Италия и ОАЭ объявили обязательный трехнедельный карантин для заболевших или для тех, у кого есть подозрение на оспу.

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Власти Абу-Даби подчеркивают, что сейчас велика вероятность завоза оспы в королевство на фоне роста числа международных поездок.

Как следует из заявления Роспотребнадзора, риск завоза инфекции в Россию достаточно низкий из-за ограниченного авиасообщения с другими странами. При этом в ведомстве отметили, что усилили меры санитарного контроля на границе. По словам президента США Джо Байдена, распространение оспы обезьян «вызывает беспокойство».

Ранее, 22 мая, ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование. Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго, Сьерра-Леоне.

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Мария Гейн
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