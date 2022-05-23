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В России захотели заменить ушедшие с рынка бренды турецкими

Россия и Турция начали переговоры о замене брендов, которые ушли с отечественного рынка

Фото: Mohammed Ameen / Reuters

Россия и Турция вновь начали переговоры о замене брендов, которые приостановили поставку товаров в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко.

Он заявил, что предстоящей осенью в торговых центрах по всей России вакантными окажутся площадки, общая площадь которых составляет три миллиона квадратных метров. По словам Москаленко, место ушедших с отечественного рынка западных марок могут захотеть занять различные турецкие компании.

«Мы предоставляем возможность турецким брендам, которых еще нет в России, ознакомиться с [площадками] в лучших торговых центрах, начиная с Москвы. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции», — уточнил эксперт.

В марте менеджер по маркетплейсам Зоя Геворкян раскрыла способ заменить западный массмаркет в России путем сотрудничества со странами Азии. Она отметила, что в отечественном производстве используются зарубежные ткани, а на самих фабриках нет достаточного количества станков. По этой причине на данном этапе, чтобы закрыть спрос потребителей, продавцам предлагается обратить внимание на поставки одежды из Турции, Китая, Киргизии и Узбекистана, которые не ввели санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

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Майя Пономаренко
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