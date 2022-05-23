В Турции сделали заявление по вопросу принятия Швеции в НАТО

Турция заявила о необходимости гарантий от Швеции для вступления в НАТО

Турция ждет от Швеции конкретных гарантий в рамках принципа коллективной безопасности НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление управления коммуникаций при президенте страны.

Как уточнили власти, Анкара принимает политику «открытых дверей» Североатлантического альянса. В управлении объяснили, что странам-членам НАТО необходимо на высоком уровне сотрудничать по борьбе с терроризмом, а также в других вопросах. «Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции, которая поддерживает террористические организации, в рамках принципа коллективной безопасности НАТО», — сделали заявление власти по вопросу принятия страны в организацию.

19 мая власти Турции сообщили НАТО о намерении сказать нет вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Также Анкара выдвинула условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Среди них указана экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые Анкара считает террористическими организациями.

Газета Financial Times написала, что Анкара заблокировала начало рассмотрения вопроса о принятии двух стран в альянс.