Путин высказался о влиянии санкций на российскую экономику

Путин заверил, что российская экономика достойно выдерживает удар вопреки санкциям

Вопреки действию множества санкций российская экономика достойно выдерживает удар, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно», — заверил российский лидер, сославшись на основные макроэкономические показатели.

Путин также подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».

Ранее сообщалось, что экономику России предупредили о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля.