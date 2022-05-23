Путин высказался о влиянии санкций на российскую экономику
Путин заверил, что российская экономика достойно выдерживает удар вопреки санкциям
Вопреки действию множества санкций российская экономика достойно выдерживает удар, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Слова главы государства приводит РИА Новости.
«Несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно», — заверил российский лидер, сославшись на основные макроэкономические показатели.
Путин также подчеркнул, что экономическому блоку правительства важно реагировать на текущую ситуацию. По его словам, в общем и целом подобные усилия «дают положительный эффект».
Ранее сообщалось, что экономику России предупредили о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля.