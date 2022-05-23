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Стилистка объяснила разницу в цвете верхней и нижней части колготок

The Sun: плотный материал в верхней части капроновых колготок защищает от их сползания

Фото: Shutterstock

Стилистка и модный редактор The Sun Клемми Филдсенд объяснила разницу в цвете верхней и нижней части колготок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отметила, что при покупке капроновых изделий данного типа можно заметить, что в области живота, таза и бедер синтетический материал более плотный и выполнен в форме шортов. При этом многие женщины считают, что предназначение указанного дизайна в том, чтобы защитить гениталии покупательниц, которые предпочитают не носить нижнее белье, пояснила Филдсенд.

Однако модный редактор заявила, что на самом деле изготовители прибегают к упомянутому методу производства, чтобы колготки лучше держались на соответствующем месте и не сползали с ног. В то же время, по словам стилистки, некоторые бренды также используют подобный прием, чтобы создать эффект корректирующего белья.

Ранее редактор портала Who What Wear Максина Эггенбергер в соавторстве с экспертами назвала три критерия модного нижнего белья. Так, в 2022 году одним из основных правил для трендовых изделий данного типа станет комфорт. В то же время важным аспектом популярных предметов гардероба будет их расцветка: на смену темным тонам приходят яркие экспериментальные цвета. При этом последним критерием модного нижнего белья является сочетание фасонов в ретростиле с оригинальной отделкой, современными тканями и насыщенными оттенками.

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Алина Гостева
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