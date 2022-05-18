Названы три критерия модного нижнего белья 2022 года

Who What Wear: комфорт назван основным критерием модного нижнего белья в 2022 году

Редактор портала Who What Wear Максина Эггенбергер в соавторстве с экспертами назвала три критерия модного нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте портала.

По словам специалистов, в 2022 году одним из основных правил для трендовых изделий данного типа станет комфорт. Так, в настоящий момент при изготовлении указанных предметов гардероба дизайнеры делают акцент на сочетании удобства и сексуальности. «Люди больше не хотят жертвовать комфортом и специально ищут фасоны, которые хорошо смотрятся, подчеркивают достоинства фигуры и при этом выполнены из натуральных тканей», — отметила основательница бренда нижнего белья Dora Larsen Джорджия Ларсен.

Также эксперты указали, что важным аспектом популярных изделий будет их расцветка. На смену темным тонам приходят яркие экспериментальные цвета. «Белье в привычном классическом стиле исчезает — в наши дни люди хотят одеваться для себя, выбирая удобные, необычные и уникальные варианты», — пояснила Ларсен. В то же время директор по закупкам ретейлера Womanhood Элла Брюэр добавила, что последним критерием модного нижнего белья является сочетание фасонов в ретростиле с оригинальной отделкой, современными тканями и насыщенными оттенками.

В марте Максина Эггенбергер назвала семь фасонов трусов, которые должны быть у каждой женщины. По мнению специалистки, гардероб следует пополнить трусами с завышенной талией, трусами-шортами и трусами-бикини. В то же время тем, кто предпочитает носить облегающую одежду и желает скрыть проявляющиеся из-под нее контуры нижнего белья, следует выбирать стринги.