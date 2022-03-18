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Названы незаменимые виды нижнего белья в женском гардеробе

Модный редактор заявила, что в гардеробе каждой женщины должны быть трусы-шорты и стринги

Фото: Shutterstock

Модный редактор портала Who What Wear Максина Эггенбергер (Maxine Eggenberger) назвала семь фасонов трусов, которые должны быть у каждой женщины. Соответствующая статья появилась на сайте издания.

Так, по мнению специалистки, гардероб следует пополнить трусами с завышенной талией, трусами-шортами и трусами-бикини. Данные изделия не только отвечают правилам комфорта, но и при желании могут иметь праздничный вид, если выбрать подходящий принт и декор, объяснила Эггенбергер. В то же время тем, кто предпочитает носить облегающую одежду и желает скрыть проявляющиеся из-под нее контуры нижнего белья, следует выбирать стринги.

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Кроме того, по словам эксперта, каждой женщине необходимо добавить в коллекцию нижнего белья трусы с высоким вырезом, которые визуально удлиняют ноги, и трусы-бразильяна (также известные как «хипстеры»), представляющие собой комбинацию трусов-бикини и стрингов. Завершают список незаменимых фасонов так называемые французские трусы — разновидность трусов-шортов, выполненных из шелковых тканей или кружева.

Ранее в марте модные редакторы назвали незаменимые в весеннем гардеробе вещи. Так, среди них — тренчи, обувь из парусины, белые блузки, джинсовые юбки средней длины и платья с пышными рукавами. Кроме того в список вошли брючные костюмы из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также комбинезоны и укороченные штаны.

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Алина Гостева
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