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Известные свердловчане составили авторские маршруты для фестиваля на Урале

Шахрин, Карякин и Бикфалви составили авторские маршруты для фестиваля «Безумные дни»

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

Известные уральцы выступили авторами маршрутов в рамках музыкального фестиваля-марафона «Безумные дни». Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что уральский фестиваль «Безумные дни», который считается российской версией популярного La Folle Journee, проходящего с 1995 года во французском Нанте, состоится в Екатеринбурге с 1 по 3 июля — специально для него известные свердловчане составили авторские маршруты.

Так, футболист ФК «Урал» Эрика Бикфалви подготовил «Ударный маршрут», музыкант Владимир Шахрин — «Великолепные четверки». Собственные программы также разработали призер Олимпийских игр Иван Алыпов, мастер спорта международного класса и российский автогонщик, победитель ралли Dakar Сергей Карякин и другие известные уральцы.

Как сообщают организаторы, формат фестиваля позволит гостям посетить несколько площадок за один день и составить собственный маршрут музыкального марафона из предлагаемой сотни концертов на восьми площадках в центре Екатеринбурга.

Ранее в апреле в Екатеринбурге прошла презентация международного фестиваля «Безумные дни». Так, в честь его старта в панорамной аэротрубе с видом на город состоялись экспериментальные полеты — участниками стали журналист, один из музыкантов и победитель конкурса, который правильно объяснил понятие романтизма.

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Дарья Рыбак
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