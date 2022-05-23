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Психолог предостерегла родителей от платы деньгами детям за хорошие оценки

Психолог Заргарова: плата за хорошие оценки убивает у детей правильную мотивацию к учебе

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Детский психолог Полина Заргарова рассказала, почему опасно платить деньгами ребенку за хорошие оценки. Специалист в беседе с «Вечерней Москвой» предостерегла родителей, что это решение может впоследствии обернуться серьезными проблемами в учебе.

Специалист объяснила, что учеба должна быть источником знаний. Она отметила, что совершенно нормально, что периодически ребенку бывает скучно, и он не хочет сидеть за учебниками и тетрадями, особенно весной. Родителям может показаться, что давать школьнику деньги — один из самых простых и быстрых способов улучшить его успеваемость без постоянного контроля выполнения домашних заданий. Однако подобная плата за знания «убивает» у детей правильную мотивацию к учебе, а также мешает их взрослению, а в некоторых случаях и будущей карьере, предупредила Заргарова.

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Главный просчет родителей заключается в том, что со временем финансовая заинтересованность полностью вытесняет у детей интерес к учебе, подчеркнула психолог. И в таком случае, если денежный поток по каким-то причинам иссякнет или ребенок купит себе то, на что ему были нужны деньги, с успеваемостью могут начаться проблемы.

«Многие дети именно из-за этого потом не могут учиться в институте. Они не понимают, для чего им это нужно. Самой лучшей мотивацией является понимание, для чего ему нужна школа. А понимание возникает из встроенности в четкую систему», — пояснила Заргарова.

Чтобы такого не произошло, психолог рекомендовала обращать внимание на интересы ребенка, говорить с ним о том, какую профессию он хочет получить в будущем, и объяснять, почему для этого важно получать хорошие оценки. Только таким образом можно развить у детей учебную мотивацию, которая будет работать намного дольше и эффективнее денежной, подытожила специалист.

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Наталья Обрядина
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