Психолог назвал россиянам способы быстро справиться с панической атакой

Психолог Жавнеров рассказал, что концентрация на дыхании поможет снять приступ тревоги

Психолог Павел Жавнеров назвал россиянам способы, которые помогут быстро снять приступы тревоги и нервного напряжения. В интервью «Ленте.ру» в рамках спецпроекта «Что делать?» он перечислил эффективные экспресс-техники, которые помогут быстро справиться с панической атакой.

Психолог рассказал, что для борьбы с тревогой существует два вида методов: краткосрочные, направленные на снятие тревоги в момент ее появления, и долгосрочные, связанные с изменением восприятия волнующих событий вообще. Жавнеров сообщил, что в ситуациях первого типа, когда тревога застала в самый неподходящий момент, ее возможно быстро снизить при помощи особых экспресс-техник.

Первая из них связана с дыханием. Так, Жавнеров советует в момент панической атаки переключить внимание на дыхание, совершая плавные вдохи под счет, при этом стараясь постепенно расслабиться с каждым выдохом. Психолог отметил, что лучше регулярно делать дыхательные практики, чтобы концентрация на дыхании в критический момент далась легко.

Второй, не менее эффективный способ — отвлечение. Жавнеров уверен, что если событие встревожило человека, то оно имеет для него особую значимость. В таких случаях психолог советует переключить внимание на нечто приятное, но имеющее не меньшую для человека значимость. Например, можно позвонить близкому человеку или отвлечься на приятную переписку в социальной сети.

Так, если человек ощущает нарастающую тревогу, например, в общественном транспорте или на учебе, психолог советует применять один из перечисленных приемов, чтобы быстро успокоиться и прийти в себя.

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