Байден пообещал защитить Тайвань от Китая

Байден заявил о готовности США защитить Тайвань в случае вторжения со стороны Китая

В случае военного вторжения со стороны Китая, США поможет Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустит изменения статуса-кво в одностороннем порядке. Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио, пишет ТАСС.

«Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. <...> Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — сказал Байден.

В свою очередь Кисида на пресс-конференции заявил о готовности увеличить обороноспособность Японии в контексте ситуации вокруг Тайваня. Он отметил, что планы по увеличению оборонной мощи страны были поддержаны американскими союзниками Токио, о дальнейших подробностях станет известно позднее.