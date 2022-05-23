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Байден пообещал защитить Тайвань от Китая

Байден заявил о готовности США защитить Тайвань в случае вторжения со стороны Китая

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В случае военного вторжения со стороны Китая, США поможет Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустит изменения статуса-кво в одностороннем порядке. Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио, пишет ТАСС.

«Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. <...> Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — сказал Байден.

В свою очередь Кисида на пресс-конференции заявил о готовности увеличить обороноспособность Японии в контексте ситуации вокруг Тайваня. Он отметил, что планы по увеличению оборонной мощи страны были поддержаны американскими союзниками Токио, о дальнейших подробностях станет известно позднее.

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Дмитрий Сотак
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