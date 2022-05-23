ВСУ заминировали мосты в Сумской области для обвинения России в их подрыве

Представитель Минобороны РФ Мизинцев сообщил, что ВСУ заминировали мосты в Сумской области

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты через реки Сейм и Любка в Сумской области. Его слова приводит ТАСС.

«Уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», — сообщил представитель Минобороны России.

Он отметил, что эти факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Этов все происходит при «молчаливом согласии одурманенных русофобскими настроениями» странами Запада, которые, по словам Мизинцева, продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Генерал также обратил внимание на то, что в ходе выполнения задач спецоперации Вооруженные силы РФ всегда гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований.

Ранее Мизинцев рассказал, что ВСУ заняли территорию находящегося на территории Луганской народной республики (ЛНР) Лисичанского завода редких газов, разместив там ствольную артиллерию и РСЗО, а также заминировав емкости с химически опасными веществами. Он добавил, что украинские военные периодически обстреливают позиции российских солдат и формирований ЛНР, добиваясь ответного огня для того, чтобы впоследствии обвинить их в убийстве мирного населения, а также создании техногенной катастрофы.