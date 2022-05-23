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В ВТО сообщили о замедлении торговли из-за Украины и COVID-19

ВТО заявила, что события на Украине и вспышка COVID-19 в КНР замедляют рост торговли

Фото: Denis Balibouse / Reuters

События на Украине и вспышка COVID-19 в Китае стали причиной замедления темпов роста торговли товарами в мире в первой половине этого года. Об этом говорится в «Барометре товарной торговли Всемирной торговой организации», передает ТАСС.

Как оценивают эксперты ВТО, сейчас индекс мировой торговли товарами составляет 99,0 пункта при базовом значении в 100. Это несколько выше, чем в феврале этого года, когда индекс составлял 98,7. «Конфликт на Украине и недавние локдауны в КНР, связанные с пандемией, по-видимому, сдерживают мировую торговлю товарами в первой половине 2022 года», — заявили в докладе.

Также указываетсся, что ожидаемый рост товарной торговли, возможно, был прерван конфликтом на Украине, который вызвал резкое подорожание продовольствия и энергоносителей, а введение КНР локдаунов для борьбы с новой вспышкой коронавируса еще больше подорвало торговлю и производство.

13 апреля сообщалось, что руководство Группы Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН призвали страны мира к срочным мерам, которые помогут бороться с угрозой голода, возникшей на фоне серьезных мировых кризисов.

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Марина Совина
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