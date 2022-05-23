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На Западе заявили о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой

МВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войны

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны, отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Среди причин западные эксперты называют пандемию COVID-19, конфликт вокруг Украины и сохраняющуюся угрозу изменения климата. Все это привело к повышению инфляции, заявили они. Цены на продукты питания и энергоносители выросли, что оказалось тяжелым испытанием для семей во всем мире, подчеркивается в докладе.

Кроме того, ужесточение финансовых условий оказало дополнительное давление на страны и компании, которые оказались вынуждены пересматривать глобальные цепочки поставок в условиях постоянных сбоев. В МВФ считают, что нужно ослабить торговые ограничения и активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран. Также эксперты призывают модернизировать трансграничные платежи и противостоять изменению климата.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала мир привыкать к растущей инфляции. По ее мнению, мир испытает еще не один инфляционный шок, поэтому следует смириться с грядущим повышением цен.

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Платон Щукин
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