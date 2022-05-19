МВФ призвал мир привыкать к росту цен

Руководитель МВФ Кристалина Георгиева призвала мир смириться с ростом цен

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала мир привыкать к растущей инфляции. Об этом сообщает Reuters.

Руководитель организации заявила, что центральным банкам становится все труднее сдерживать рост цен, не вызывая серьезных последствий для экономики. Георгиева объясняет аномально высокие цены на электроэнергию и продукты питания тем, что происходящее на Украине и политика «нулевой терпимости» Китая к пандемии COVID-19 нарушили основные цепочки поставок и привели к полномасштабному сокращению производства.

По ее мнению, мир испытает еще не один инфляционный шок, поэтому следует смириться с грядущим повышением цен. Ранее МВФ уже предупреждал о новых потрясениях для мировой экономики.

Первый заместитель директора-распорядителя организации Гита Гопинат указала на резкий рост цен на сырьевые товары, нефть и газ, а также продовольствие, которые могут серьезно сказаться на покупательной способности населения. Согласно прогнозам, глобальную экономику ждут по большей части ухудшения.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, инфляция в еврозоне в 2022 году достигнет рекордных 6,1 процента, а в 2023-м инфляция составит 2,7 процента. При этом экономический рост в ЕС в текущем году может упасть практически до нуля, если случатся масштабные перебои с поставками российских нефти и газа.