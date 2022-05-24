В Приамурье бывшего главу района заподозрили в мошенничестве

В Приамурье экс-главу Зейского района задержали из-за фиктивного трудоустройства знакомой

В Приамурье бывшего главу Зейского района задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2019 года фигурант сказал своим подчиненным фиктивно трудоустроить знакомую на должность делопроизводителя в Центр обеспечения деятельности администрации Зейского района, при этом фактически женщина свои обязанности не выполняла. После увольнения ее в октябре 2020 года чиновник в марте 2021 года вновь попросил устроить ее на работу в Центр транспортного обеспечения деятельности района, при этом этом фактически она там также ничего не делала. Ее зарплату в сумме около 500 тысяч рублей экс-глава района забрал себе.

Помимо этого, в августе прошлого года подозреваемый поручил сотрудникам администрации без проведения конкурса заключить договор на выполнение ремонтных работ на дороге «ЗеяПК20-Снежногорск» с конкретной фирмой, при этом после получения аванса подрядчик отказался выполнять обязательства. Позже контракт был расторгнут, из-за чего бюджету района был причинен ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Амурской области. Подследственного поместили в изолятор временного содержания, сейчас решается вопрос об отправке его в СИЗО.