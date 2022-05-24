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Следователи провели обыск у первого заммэра Ангарска и задержали его

СКР задержал первого заммэра Ангарска и двух сотрудников по делу о превышении полномочий

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, по которому задержан первый заммэра Ангарска и двое сотрудников городской администрации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

На рабочих местах чиновников и у них дома проведены обыски. Следствие намерено решить вопрос об избрании им меры пресечения. По делу проходят еще трое бывших сотрудников администрации, они также задержаны.

По версии следствия, ангарские чиновники, знавшие, что договор о развитии территории, заключенный с застройщиком, не соответствует требованиям и является невыгодным, незаконно предоставили ему бесплатно девять земельных участков. Ущерб оценивается в 28 миллионов рублей.

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Любовь Ширижик
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