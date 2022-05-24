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Российский стилист назвала антитренды в одежде на выпускной

Стилист Маргарита Хлопонина назвала леопардовый принт неуместным для выпускного

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская стилистка Маргарита Хлопонина перечислила антитренды в одежде на выпускной. Комментарий эксперта приводит «Сиб.фм».

Так, неуместными для праздничного вечера эксперт считает предметы гардероба леопардовой расцветки. При этом в качестве альтернативы специалистка привела принт в виде шкуры зебры. В то же время Хлопонина назвала спорными бандажные платья. «Такая одежда действительно соберет все взгляды, в том числе нежелательные», — пояснила она.

Кроме того, стилистка порекомендовала заменить на более сдержанные варианты вечерние наряды, украшенные камнями. «Красивое платье, расшитое камнями, к сожалению, будет надето единожды. Лучше взять вещь попроще и стилизовать ее яркой сумочкой и аксессуарами», — объяснила собеседница издания.

Ранее в мае российский стилист Влад Лисовец назвал трендовые наряды на выпускной 2022 года. Так, актуальными для праздничного вечера станут «нежные» платья длины мини или макси с глубоким вырезом из прозрачных или блестящих тканей. Кроме того, в моде будет крой 1970-х и 1980-х годов.

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Алина Гостева
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